Verkehr : Ballengabel eines Traktors touchiert Schulbus

Die Kollision zwischen Schulbus und Traktor verläuft glimpflich. Foto: TV/Polizei

Sellerich (red) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Traktor ist es am Mittwoch, 1. September, gegen 13.30 Uhr in der Dorfstraße in Sellerich, Ortsteil Herscheid gekommen. Dabei kollidierte die Ballengabel des Traktors mit dem seitlichen Dach des Schulbusses.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während des Verkehrsunfalls befanden sich neben dem Busfahrer etwa 70 Schulkinder an Bord.