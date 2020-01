Dasburg (red) Nahe der Gaststätte „Bei Jul“ in Dasburg kam es am Freitagabend zwischen 21.30 und 1.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer hat ein Auto, das im Einmündungsbereich Hauptstraße/Neuenweg parkte, im Bereich der Fahrertür beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420, oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de