Unfallflucht : Unfallflucht beim Globus-Baumarkt

Bitburg (red) Ein Renault Megane, der am Freitag zwischen 10.50 und 11.30 Uhr gegenüber der Werkstatt auf dem Parkplatz des Globus-Baumarkts in Bitburg parkte, wurde an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen.

Nach Aussage des Geschädigten hat die Fahrerin eines Wagens mit luxemburgischem Kennzeichen gegen 11.30 Uhr den Parkplatz verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass diese Fahrerin etwas bemerkt haben könnte.