Polizei sucht flüchtigen Fahrer : Unfallflucht in Arzfeld: Laterne, Mauer und Verkehrsinsel beschädigt

Arzfeld Die Polizei Prüm sucht derzeit nach zwei Fahrern, die nach Unfällen in Arzfeld verbotenerweise vom Ort des Geschehens geflüchtet sind.

Einer der Unbekannten hat am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Industriestraße eine Straßenlaterne und eine Gartenmauer gerammt hat. Der zweite überfuhr in der Nacht zum Sonntag die Verkehrinsel in der Bahnhofstraße. Wobei offenbar unter anderem ein Schild zu Bruch ging. Über diesen zweiten Vorfall wissen die Ermittler schon etwas mehr. Nämlich, dass der Verkehrsrowdy einen Porsche Cayenne Turbo, Baujahr 2004 bis 2007, fuhr. Farbe: Anthrazit Metallic.