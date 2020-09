Unfall : Geparkten Wagen in Bitburg beschädigt und weitergefahren

Bitburg Der Wagen eines flüchtigen Autofahrers ist vermutlich schwer beschädigt, nachdem er ein parkendes Auto gerammt hat.

(red) Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Sonntag um 18.15 Uhr in der Eisenbahnstraße in Bitburg ein dort geparktes Fahrzeug erheblich im Heckbereich beschädigt. Im Anschluss habe sich der Unfallverursacher nicht um den Schaden gekümmert. Der beschädigte Wagen war in der Einbahnstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt.