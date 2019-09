Blaulicht : Unfallflucht nach Sachbeschädigung

Foto: Polizei Bitburg

Prüm In der Reginostraße in Prüm wurde in der Nacht von Samstag, 21. September, auf Sonntag zwischen 20 und 7.10 Uhr ein grauer, dort parkender BMW beschädigt. Am Unfallort sichergestellte Fahrzeugteile deuten auf einen silbernen VW-Polo als Unfallfahrzeug hin.