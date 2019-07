Unfallflucht : Unfallflucht: Zeugen gesucht

Bitburg (red) Ein Auto, das am Mittwoch tagsüber in der Straße im Graben in Bitburg zum Parken abgestellt war und später, zwischen 21.50 und 22 Uhr, beim Kaufland in der Kölner Straße parkte, wurde von einem anderen Verkehrsteilnehmer an der Beifahrertür beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Auto handelt es sich um einen Nissan Pulsar. Da der Besitzer, bevor er zum Kaufland fuhr, nicht die Beifahrerseite begutachtet hat, ist ihm der Schaden erst später aufgefallen. Deshalb könnte der Verursacher, den Nissan entweder in der Straße im Graben oder auf dem Parkplatz des Supermarktes gerammt haben.