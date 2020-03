Verkehr : Ungeplante Umleitung von ungewisser Dauer

SEFFERN Nach dem Hangrutsch bei Seffern bleibt die K 76 zwischen Seffern und Schleid bis auf weiteres gesperrt.

(uhe) Passiert ist der Ganze über Nacht. Und zwar in der Nacht vom 28. auf den 29. Februar. Infolge starker Regenfälle kam es westlich der Ortslage Seffern zu einem Hangrutsch, von dem gleich zwei Straßen betroffen sind. Gerutscht ist nämlich ein Stück Böschung zwischen der K76 und der dazu parallel verlaufenden und etwas tiefer liegenden L5. Seit knapp zwei Wochen ist deshalb die K76 zwischen Seffern und Schleid komplett und die L5 im betroffenen Bereich halbseitig gesperrt. Der Verkehr auf der Landstraße zwischen Seffern und Bickendorf wird deshalb an der Hangrutschstelle per Ampel geregelt.

Nach Auskunft der dafür zuständigen Masterstraßenmeisterei Bitburg soll sich das aber in absehbarer Zeit wieder ändern. „Wir arbeiten an der Hangsicherung, damit wir die Landstraße möglichst schnell wieder komplett freigeben können“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei, Reinhold Schneider. Wie er erklärt, sei davon ein Abschnitt von rund 200 Metern Länge betroffen.

Was allerdings die oberhalb des Hangrutsches verlaufende Kreisstraße in Richtung Schleid betrifft, so gestaltetet sich die Schadensbehebung dort weitaus schwieriger. Die Sanierung des K76-Abschnitts zwischen der L5-Anschlussstelle bei Sefffern und der Ortslage Schleid stehe zwar ohnehin an, sagt Schneider, vorgesehen sei die Umsetzung dieser Maßnahme aber erst in ein paar Jahren gewesen. In Anbetracht der Lage überlege der Landesbetrieb Mobilität aber nun gemeinsam mit dem Eifelkreis, dieses Projekt früher anzugehen.