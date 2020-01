Kostenpflichtiger Inhalt: Bei Bettingen ist die Prüm belastet : Ungesunde Medizin: Warum Arzneimittel in einem Eifeler Fluss schwimmen

Die Heilige Agatha schaut besorgt auf die Prüm, die unter der Brücke in Wettlingen durchfließt. Foto: TV/Christian Altmayer

Bettingen In der Prüm schwimmen Rückstände von Medikamenten. Die Stoffe könnten Fische gefährden, befürchten Wissenschaftler. Das Problem: Kläranlagen filtern die Substanzen bislang nicht aus dem Abwasser.

Die Heilige Agatha sieht besorgt aus, wie sie da von ihrer Brücke auf die Prüm schaut. Und es ist kein Wunder. Denn der Fluss, der unter der Figur hindurchfließt, hat ein Problem. Zu erkennen ist davon nichts, weder hier in Wettlingen, noch in Holsthum oder Oberweis. Denn die Gefahr ist unsichtbar und trägt viele Namen.

Diclofenac ist einer von ihnen. Das Schmerzmittel ist etwa in der Salbe Voltaren enthalten. Doch nicht alles, was dem Menschen hilft, gesund zu werden, ist auch gut für die Natur. Bei Fischen etwa, sagt der Wissenschaftler Jörg Oehlmann, könne Diclofenac Nieren- oder Leberschäden verursachen: „Das kann sogar zum Tod führen.“ Und in der Prüm schwimmt jede Menge Diclofenac.

Das geht aus dem Ergebnis einer Wasseranalyse hervor, die dem TV vorliegt. Das getestete Wasser stammte aus dem Ablauf einer Kläranlage in Bettingen. Ein Privatmann hat es entnommen und auf eigene Kosten in einem Labor testen lassen. Und hat dabei einen guten Riecher bewiesen: Denn in dem Ablauf, der in die Prüm fließt, wurden erhöhte Konzentrationen etlicher Medikamente nachgewiesen.

Trügerische Idylle: Die Prüm ist mit Arzneimitteln belastet. Foto: TV/Christian Altmayer

Ein paar Beispiele: Pro Liter Wasser schwammen 1,2 Mikrogramm Diclofenac mit, neun Mikrogramm Gabapentin, ein Mittel gegen Epilepsie. Hinzukommen 1,4 Mikrogramm des Blutdruckhemmers Hydrochlorothiazid und 2,1 Mikrogramm des Betablockers Metoprolol.

Für einige dieser Substanzen gibt es keine Grenzwerte oder Normen. Ihre Wirkung auf Fische und andere Wasserlebewesen ist kaum erforscht. Es existieren aber immerhin Vorschläge für eine Umweltqualitätsnorm.

Für Gabapentin halten Experten laut Landesumweltamt eine Konzentration von 0,1 Mikrogramm pro Liter für umweltverträglich, bei Diclofenac sind es nur 0,05 Mikrogramm. In dem getesteten Wasser werden diese also um Vielfaches überschritten.

Der Anteil an Diclofenac ist zum Beispiel mehr als zwanzigmal höher als er nach Meinung von Wissenschaftlern sein sollte. Gabapentin findet sich in hundertfach höherer Konzentration. Selbst wenn laut dem Forscher Oehlmann davon auszugehen ist, dass sich die Stoffe in der Prüm noch verdünnen, sind die Werte zu hoch.

Lesen Sie auch Kommentar : Eine teure Notwendigkeit

Das ist kein Einzelfall. Laut dem Kurzbericht des Landesumweltamtes wurden in 13 von 23 untersuchten Gewässern in Rheinland-Pfalz erhöhte Diclofenac-Konzentrationen festgestellt. Auch die anderen Arzneimittel tauchen seit Jahren in deutschen Bächen und Flüssen auf, so auch in der Mosel und der Saar (der TV berichtet in dieser Ausgabe). Wissenschaftler Oehlmann nennt die Substanzen daher „die üblichen Verdächtigen“.

Die Medikamente werden von Menschen eingenommen und ausgeschieden, landen im Abwasser und somit in der Kläranlage. Die wiederum leitet sie dann in die Flüsse und Bäche. Je größer die Anlage und je kleiner das Gewässer, desto größer das Problem, sagt der Toxikologe. Denn dort, wo wenig Wasser fließe, würden die Stoffe kaum verdünnt.

„Vor allem in kleinen Bächen ist die ständige Zufuhr von Arzneimitteln eine Dauerbelastung für die Fische und anderen Tiere“, schließt der Frankfurter Forscher Oehlmann daher. Das bestätigt auch ein Sprecher des Landesumweltamtes: Durch kontinuierlichen Eintrag könnten Tiere „chronischen Wirkungen“ ausgesetzt werden.

Bei Feldstudien, zum Beispiel an der hessischen Nidda, hat Oehlmann dazu bereits Erkenntnisse gesammelt. Etwa die, dass der Blutdruckhemmer Metoprolol die Fortpflanzung von Wasserschnecken beeinträchtigt. Viele weitere mögliche Folgen des Chemiecocktails, dem Tiere Tag für Tag ausgesetzt sind, seien noch gar nicht erforscht.

Auch Kreisfischereiberater Herbert Schneider machen die Substanzen in den Eifeler Gewässern Sorgen. Er glaubt, bereits Veränderungen in der Wasserwelt beobachtet zu haben. So werden Fische wie die Esche oder die Barbe, die sich früher in Scharen fanden, laut Schneider immer seltener. Möglicherweise wirkten die Arzneimittel sich auf die Fortpflanzungsfähigkeit der Art aus, mutmaßt der Fischereiexperte.

Bezüglich seiner eigenen Gesundheit müsse sich Angler Schneider aber zumindest keine Sorgen machen, sagt Oehlmann. Denn die Medikamente seien wasserlöslich, reicherten sich also weder in den Flüssen, noch in den Fischen an.

Wer also eine Forelle aus der Prüm zieht, müsse auch künftig nicht fürchten, dass ihn der Verzehr krank macht. Dennoch plädiert der Wissenschaftler dafür, etwas zu unternehmen. „Wenn wir unsere Flüsse auf einen ökologisch guten Zustand bringen wollen, müssen wir erreichen, dass sich die Werte reduzieren.“

Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Nach Ansicht des Landesumweltamtes sollten „Einträge möglichst an der Quelle, das heißt durch Zulassungsverfahren von Stoffen, Maßnahmen bei der Herstellung oder in der Anwendung vermieden werden.“ Für die Umwelt schädliche Arzneimittel sollten also möglichst gar nicht auf den Markt kommen.

Da sich dies allerdings nicht immer vermeiden lasse, werde derzeit auch darüber nachgedacht, Kläranlagen mit einer sogenannten vierten Reinigungsstufe auszustatten. Das Wasser könnte dort dann mithilfe von Ozon oder Aktivkohlefiltern weitestgehend von Schadstoffen befreit werden.

Derzeit ist das noch nicht Praxis. In Rheinland-Pfalz wird nun aber eine Vorauswahl von möglichen Standorten für vier Reinigungsstufen getroffen.