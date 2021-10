Musik : Jeder für sich, alle zusammen- Band Kontur veröffentlicht Song "Unite"

Hier entsteht ein Song: Initiator und Komponist Thomas Konder. Foto: privat

Nattenheim/St Vith Zwei Belgier, zwei Deutsche, ein Brite: Fünf Mann machen Musik. Aber nicht vereint. Trotzdem heißt der Song, der dabei entsteht, „Unite.“ Von heute an kann man ihn hören. Was dabei beinah alles in die Hose gegangen ist, hat uns Initiator Thomas Konder verraten.