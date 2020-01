Alternative für gekappte Verbindungen werden gesucht : Kamm schwillt allerorten: Unmut auf der ganzen Buslinie

Auch an dieser Bushaltestelle in Dudeldorf hält kein Bus mehr, der nach Trier fährt. Foto: Klaus Kimmling

Orenhofen/Herforst Die Orenhofener wehren sich weiter gegen die Kappung der Buslinie 231. Und auch in den Nachbardörfern wächst der Ärger über die gestrichene Verbindung nach Trier. Ein Herforster Gemeinderatsmitglied hat sogar einen Brandbrief an den VRT geschrieben.

In Zemmer fährt jetzt also jede Stunde ein Bus ab. Wer sich aber im Nachbardorf Orenhofen, in Spangdahlem oder Herforst an die Haltestelle stellt, kann lange warten. Und bis das Linienbündel „Waldeifel“ 2021 aufgeht, soll sich daran laut Verkehrsverbund Trier (VRT) auch nichts ändern.