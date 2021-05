Kommentar : Kunst und Kultur sind mehr als Deko

Es ist die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Gerade jetzt, wo die Menschen Sehnsucht nach Begegnung und Austausch, nach Inspiration und einer Erfüllung haben, die es nicht im Supermarkt gibt. „Bitburg Art“ ist mehr als die Dekoration leerer Schaufenster.

Die Aktion bringt mit der Kunst auch das Leben zurück in genau den Raum, den die Pandemie so leergefegt und grau hinterlassen hat: die Innenstadt mit ihren Geschäften, Cafés, Hotels und Marktplätzen. Malerei, Skulpturen, aber auch Konzerte, Lesungen und Performance-Kunst an ungewöhnlichen Spielstätten einer Kleinstadt zu zeigen, ist ein Experiment, das nicht nur Besucher in die Stadt zieht, sondern als Gesamtkunstwerk auch erlebbar macht, dass Kunst und Kultur mehr sind als schöner Schein, sondern existenziell zum Leben gehören. Bitburg Art ist eine richtig runde Sache – und Grund, sich auf den Sommer zu freuen.