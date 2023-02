Kommentar Stadtentwicklung Bitburg : Ein Lichtblick im Stillstand-Dunkel

Das Köster-Haus am Konrad-Adenauer-Platz in Bitburg. Foto: Andreas Conrad

Meinung Wohnungen gehen in Bitburg nach wie vor weg wie warme Semmeln. Die Nachfrage übersteigt bei Weitem das Angebot. Vor diesem Hintergrund wundert es, dass allerbeste Kernstadt-Lagen von abrissreifen Ruinen gesäumt werden.

Zwischen Karenweg und Beda-Platz gibt es gleich ein paar solcher unattraktiven Leerstände. Das Köster-Haus ist nur einer davon. Ergebnis: Die 1A-Lage versprüht maroden Hinterhof-Charme statt mit pulsierendem Stadtleben zu punkten. Es wäre ein Lichtblick, wenn die neuen Besitzer des Köster-Hauses ihre Pläne tatsächlich umsetzen. Das täte nicht nur dem Wohnungsmarkt gut, sondern wäre vor allem auch ein Gewinn für das Stadtbild. Zudem könnte es die Initialzündung für weitere Projekte sein, die rund um den Beda-Platz in Planung sind. Was die Stadt tun kann? Sie sollte die Ruinen in ihrem Besitz wie den alten Aldi abreißen und die Flächen als Parkplatz herrichten. Darüber hinaus sind der Stadt die Hände gebunden: Ein Bauzwang für Investoren lässt sich auf privatem Grund und Boden kaum umsetzen. Und so steht und fällt Stadtentwicklung auch mit dem Engagement privater Bauherren. Da mag es schwarze Schafe geben, aber das Gros, gerade hiesiger Investoren ist willens zu bauen – und sollte dabei unterstützt und nicht blockiert werden. Und manchmal ist Abriss besser als Stillstand.