Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Corona-Impfungen im Eifelkreis : Alles andere als selbstverständlich

Dagmar Dettmer Foto: TV/klaus Kimmling

Hut ab vor dieser Truppe. Was das Rote Kreuz im Eifelkreis in der Corona-Pandemie leistet, hat alle Anerkennung verdient. Ob der Betrieb der Sichtungsstelle, die mobilen Testreihen oder die Massentests in Folge der Virus-Ausbrüche: Hier steht eine starke Mannschaft bereit, die tausende von ehrenamtlichen Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung schuftet.