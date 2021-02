Kommentar : Eine Perspektive für die Top-Lage

Was für ein gelungener Plan! Der Umbau der alten Volksbank am Karenweg beseitigt nicht nur einen langjährigen Dreck-Ecken in der Innenstadt, sondern ist auch der Startschuss, endlich mehr aus dem hinter der Straße liegenden Beda-Platz zu machen.

Der zentrale Platz wird weit unter seinen Möglichkeiten genutzt. Mit solchwertigen Neubauprojekten kommt endlich Bewegung in die Sache – unabhängig von der Bit-Galerie.