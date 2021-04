Kommentar : Wir müssen umdenken

Experten warnen seit Wochen davor, dass es in den Krankenhäusern längst 5 vor 12 geschlagen hat. Die Betten in den Intensivstationen werden knapp, das Klinikpersonal arbeitet am Limit und die Politik streitet weiter darüber, ob nun diese oder jene Einschränkungen angemessener ist.

Sicher, in der Eifel ist die Lage noch nicht so angespannt, wie in mancher Großstadt-Klinik. Dennoch: Das Ausmaß der dritten Corona-Welle ist noch längst nicht absehbar, die ruhige Lage vor Ort könnte jederzeit kippen. Auch, wenn es alle leid sind: An Abstand, Maske und Kontaktbeschränkungen führt so schnell kein Weg vorbei. Gleiches gilt für eine Grundsatzdiskussion zur Lage in den Krankenhäusern wie auch jener in den Pflegeheimen, wo Personalnotstand herrscht und die Mitarbeiter auch ohne Pandemie am Rande ihrer Möglichkeiten arbeiten. Gnadenlos auf Wirtschaftlichkeit gedrillt, droht den Kliniken nun die Puste auszugehen. Gesundheit und Pflege sollten unserer Gesellschaft mehr wert sein. Hier braucht es ein Umdenken und tiefgreifende Reformen.