Motto „Fluch der Karibik“ : Im Auto getanzt - Dompiraten rocken Prümer Autokino (Fotos)

Prüm Unter dem Motto „Fluch der Karibik“ haben die Dompiraten Freitag- und Samstagabend ihr erstes open Air Konzert in einem Autokino gegeben.

(hk) Unter dem Motto „Fluch der Karibik“ haben die Dompiraten Freitag- und Samstagabend ihr erstes open Air Konzert in einem Autokino gegeben. Über 100 Fahrzeuge mit je 2 bis 3 Insassen wurden an den beiden Tagen gezählt. Außerdem stand noch eine Reihe von LKW als höher gelegene Loge zur Verfügung. Die Leute „tanzten“ auf ihre Weise in den Fahrzeugen, so dass die Wagen im Takt der Musik zu wackeln schienen. Auch unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen, rissen die Dompiraten ihr Publikum mit. Veranstaltet wurde das Konzert von der Stadt Prüm, dem Gewerbeverein und den Betreibern des Eifelkinos. Foto: Hans Krämer

Weitere Fotos unter