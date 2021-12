Hilfe : Unterstützer für 21 neue Erdenbürger in Kamérun gesucht

Bitburg Der Arbeitskreis Kinderhilfe Nkoumisé-Sud bietet Geburtspatenschaften in der neuen Gesundheitsstation an.

Die Gesundheitsstation in Nkoumisé-Sud in Kamerun ist fertig. Darüber herrscht große Freude beim Arbeitskreis Kinderhilfe Nkoumisé-Sud der „Initiative Bitburg für eine Solidarische Welt“. Denn sie konnte nur dank großzügiger Spenden, die der Arbeitskreis gesammelt hat, in den zwei vergangenen Jahren gebaut werden. Bereits am Tag nach der Inspektion durch den zuständigen Amtsarzt waren die ersten Patienten da und baten um Hilfe. Sie wurden behandelt, obwohl die Genehmigung noch vom Amtsarzt des Departements befürwortet und vom Gesundheitsminister unterschrieben werden muss.