Meinung : Jede Unterstützung wert

Löschen, retten, bergen, schützen – die Freiwilligen Feuerwehren leisten nicht nur das, sondern viel, viel mehr. Ob Straßensperre für ein Dorffest, Brandschutz beim Hüttenfeuer, Bühnenaufbau an Karneval, Sicherung von kirchlichen Veranstaltungen oder Kanalreinigung – ohne ihr Engagement wäre vieles, was so selbstverständlich scheint, nicht möglich.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken