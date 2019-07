Wanderreise : Unterwegs auf den Traumpfaden

Prüm Der Eifelverein Prüm bietet drei Tageswanderungen auf Traumpfaden an der Mosel von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, an. Abfahrt mit privaten Autos ist am Freitag, 20. September, 9 Uhr vom Rathausplatz Prüm.

Folgende Wanderungen werden angeboten: Freitag: Traumpfad „Eltzer Burgpanorama“, etwa 13 Kilometer, Dauer vier bis fünf Stunden. Samstag: Traumpfad „Bergschluchtenpfad Ehrenburg“ , etwa 19 Kilometer, Dauer sechs bis sieben Stunden. Sonntag: Traumpfad „Kobener Burgpfad“, 17 Kilometer oder Traumpfad „Schwalberstieg“, 14 Kilometer, Dauer jeweils fünf bis sechs Stunden. Die Wanderungen sind mittelschwer bis schwer.

Nähere Infos zu Übernachtung und Kosten bei Wanderwart Barbara Knie, Telefon 06551/3293 oder unter E-Mail: b.knie@eifelverein-pruem.de. Hier auch Anmeldung bis spätestens 15.September 2019.