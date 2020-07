Natur : Unterwegs rund um Lützkampen

Daleiden (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet eine geführte, leichte Wanderung (8,2 Kilometer) von Lützkampen ausgehend auf dem Rundweg Nummer 17 an. Treffpunkt ist am Samstag, 1. August, um 14 Uhr in Daleiden an der Bushaltestelle an der B 410. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Lützkampen auf den Parkplatz beim Sportplatz/Friedhof.

Die Mitwanderer aus der Nähe sollen direkt zum Treffpunkt in Lützkampen kommen. Start ist um 14.20 Uhr. Einkehr ist „Im Froschloch“.