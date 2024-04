Alles, aber kein Plastik Andere schließen, er hält durch: Das Erfolgsgeheimnis des Irreler Unverpackt-Ladens

Irrel · Alexandra Palgen wagte im Jahr 2022 den Schritt, einen eigenen Laden zu eröffnen. Mit einem Konzept, das sowohl in Gerolstein als auch in Trier scheiterte. Wieso funktioniert das in Irrel immer noch?

16.04.2024 , 07:04 Uhr

Link zur Paywall Einen Blick in den Unverpackt-Laden in Irrel 15 Bilder Foto: TV/Franziska Trampert