Nach Pfingst-Flut Kein Grab blieb verschont: Sturzflut zerstört Friedhof in der Eifel

Auw an der Kyll · An Pfingstsonntag hat eine Sturzflut Auw an der Kyll überflutet. Wassermassen und Schlamm machten auch nicht vor dem Friedhof halt. Wie schlimm der Schaden an den Gräbern ist, zeigt sich jetzt.

29.05.2024 , 15:01 Uhr

Der Friedhof in Auw an der Kyll stand durch das Unwetter an Pfingsten tief im Wasser. Foto: Florian Blaes