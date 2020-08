Wetter : Ein Plan gegen das Unplanbare

Prüm Bei den schweren Gewittern in Mai und Juni 2018 sind viele Eifel-Dörfer überschwemmt worden. Um sich besser gegen solche Folgen zu rüsten, will die Verbandsgemeinde Prüm, zusammen mit den Bürgern, ein Schutzkonzept entwickeln. Den Auftakt macht ein Abend für die Gemeinden Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim.

In einem ersten Schritt sollen solche Vorkehrungen für Schönecken, Lasel, Wawern und Büdesheim entwickelt werden: Am Dienstag, 1. September, 18 Uhr, ist deshalb im Schönecker Gemeindehaus, dem „Forum im Flecken“, ein Auftakt-Abend vorgesehen.

„Da wird erläutert: Was haben wir vor, was machen wir dort?“, sagt VG-Bürgermeister Aloysius Söhngen. Allerdings liege noch kein fertiger Plan vor – der soll in Zusammenarbeit von Verwaltung, Ortsgemeinden, Fachbehörden, Feuerwehren und nicht zuletzt den Bürgern entwickelt werden.

Fachliche Begleiter sind die Experten vom Büro Reihsner aus Wittlich, die schon für etliche Kommunen an solchen Konzepten gearbeitet haben. Am Ende, sagt Ingenieurin Bärbel Herges, stehe zunächst immer ein allgemeiner Katalog – „der ist für jeden Ort gleich“. Allerdings werfe man auch den Blick auf die individuelle Situation im Dorf, deshalb umfasse jedes Konzept dann auch zusätzliche Empfehlungen „für spezielle Problemstellen, wo für jede Ortsgemeinde mögliche Maßnahmen vorgeschlagen werden.“

Und nein, solche Wetter-Ereignisse beträfen nicht allein Dörfer, die in tiefen und engen Tälern liegen: „Badem liegt auf einem Berg und hat kein Gewässer, sagt Bärbel Herges. Und die Bademer, ergänzt sie, „hat’s 2018 sehr stark getroffen.“ In solchen Gemeinden gehe es dann auch darum, „Notwasserwege“ auszuweisen und die Fluten zu steuern, etwa durch sogenannte Dammbalkensysteme – mobile, anpassbare Wassersperren.

Nach dem Auftakt in Schönecken folgen in den Gemeinden Bürgerworkshops, in denen detailliert weitergearbeitet werden soll. Die Termine werden entsprechend bekanntgegeben – auch für die weiteren Dörfer der Verbandsgemeinde, in denen solche Schutzkonzepte entstehen sollen.