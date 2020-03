Corona im Eifelkreis : Update: 49 Corona-Fälle im Eifelkreis, drei genesen

Corona Sichtungsstelle Bitburg. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Der Corona-Drive-In-Test, den das Deutsche Rote Kreuz am Alten Gymnasium in Bitburg auf die Beine gestellt hat, wird weiter rege genutzt. 120 Menschen wurden dort am Montag nach Angaben der Kreisverwaltung beraten – 91 von ihnen auch getestet.

Seit Eröffnung der Sichtungsstelle der Kreisverwaltung am vergangenen Dienstag sind damit nun insgesamt 1043 Menschen beraten worden; 659 wurden getestet. Bisher liegen nach Angaben der Kreisverwaltung von den Testergebnissen aus der Sichtungsstelle 192 vor. 13 davon sind positiv.

Nach Angaben der Kreisverwaltung gelten, anders als zuvor gemeldet, nur drei der Erkrankten inzwischen als genesen. Zwei Corona-Patienten befinden sich im Krankenhaus. Bisher wurden insgesamt im Eifelkreis 49 Menschen positiv auf das Virus getestet. Da drei wieder gesund sind, bedeutet das: Aktuell sind 46 Menschen im Eifelkreis an Corona erkrankt.

Die Kreisverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass Rückkehrer aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten Risikogebiet verpflichtet sind, sich unverzüglich beim Gesundheitsamt, Telefon 06561/15-4641, zu melden.