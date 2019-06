Konzert : Uraufführung: Vom Wein und vergangener Zeit

Bollendorf (red) Die Echternacher Benediktinerabtei, die in Weilerbach bei Bollendorf eine Eisenhütte und später das Schloss als Verwaltungssitz der Hütte und Sommerresidenz des Abtes errichtet hatte, betrieb nicht nur diese frühindustrielle Anlage.

Was also lag da noch näher, als diese im Rahmen einer Matinée mit dem Titel „In vino veritas“ – im Wein liegt Wahrheit – aufzuführen? Am Sonntag, 30. Juni, ist es soweit: Um 11 Uhr werden die Musikstücke in den Außenanlagen von Schloss Weilerbach erstmals aufgeführt.