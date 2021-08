Analyse zu Tourismus in der Eifel : Warum sich Urlaub in der Eifel gerade jetzt lohnt

Eifelpark, Maare und Wanderwege locken auch weiterhin Besucher in die Eifel. Foto: Jürgen Schalz

Eifel Zerstörte Wander- und Radwege, einstürzende Häuser - die Szenen nach dem Hochwasser schrecken derzeit viele Touristen ab. Doch das muss nicht so sein. Denn die Eifel hat auch nach der Katastrophe noch einiges für Urlauber zu bieten. Eine Auswahl von fünf Gründen, jetzt erst recht zu kommen.

Die Tourismusbranche in der Eifel hat es aktuell nicht leicht. Erst waren da Monate des Lockdowns und der Pandemie. Dann die Hochwasserkatastrophe, die nicht nur einen Millionenschaden hinterlassen, sondern auch Gäste verunsichert hat.

Standen die Zeichen zuvor auch durch die Krise noch auf Urlaub daheim, fragt sich der ein oder andere angesichts der Horrorszenen nun, ob es sich überhaupt noch lohnt, die Ferien rund um Bitburg, Prüm, Gerolstein und Daun zu verbringen.

Dabei gibt es genügend Gründe, die dafür sprechen, sich gerade jetzt in die Eifel aufzumachen. Wir haben mal fünf zusammengestellt:

Grund 1 - Die Landschaft: Die Irreler Wasserfälle sind nicht mehr. Dass das Hochwasser die Sehenswürdigkeit förmlich weggespült hat, hat sicher jeder mitbekommen. Die Eifel ist also um eine Attraktion ärmer. Sie ist aber dennoch auch nach der Katastrophe noch reich an Sehenswürdigkeiten, die besichtigt werden wollen.

So hat die Region etwa auch einen weiteren großen Wasserfall zu bieten, und zwar in der Nähe von Nohn (VG Hillesheim). Den berühmten Dreimühlenwasserfall haben die Fluten nämlich weitestgehend verschont. Er ist etwa über die Krimitour „Kerpener Mordsidylle“ zu erreichen.

Doch freilich gibt es auch in der Südeifel, selbst rund um die stark vom Hochwasser getroffene Region Irrel, noch einiges zu entdecken, die Teufelsschlucht etwa mit ihren beeindruckenden Steinformationen oder auch den romantischen Felsenweiher bei Ernzen.

Etwas größere Weiher gibt es weiter nördlich zu sehen: die Maare bei Gillenfeld, Schalkenmehren, Daun und Meerfeld laden auch weiterhin zum Schwimmen und Tretbootfahren ein. Die vulkanisch entstandenen Seen hat der extreme Regen, wie auch sonst, unbeeindruckt gelassen.

Still ruht auch der Stausee in Biersdorf. Das Gewässer wirkt einen Monat nach dem Unwetter so, als wäre nichts gewesen. Anders sieht es freilich an manchem Flussufer, etwa an der Prüm, der Kyll oder der Nims aus. Doch auch hier ist es nur eine Frage der Zeit, bis die letzten Brocken und Holzstämme aus dem Wasser gezogen werden.

Apropos Brocken. Schon mal die Strohner Lavabombe besichtigt, jene Steinkugel, die ein Vulkan geformt hat? Wenn nicht, dann wird es Zeit.

Grund 2 - Die Infrastruktur: Doch bekannt ist die Eifel nicht nur für ihre Landschaft. Sondern auch für die im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneten Wander- und Radwege, die durch sie hindurchführen. Da wären Eifelsteig, Neuer-Burg-Weg, Devon-Pfad und wie sie alle heißen, die seit Jahren Preis nach Preis abräumen. Und das völlig zurecht.

Und die allermeisten dieser Strecken sind auch nach dem Hochwasser noch begeh- beziehungsweise befahrbar, wie es bei den Tourist-Informationen in der Region heißt. Und selbst, wenn einzelne Wegstücke nach der Katastrophe noch gesperrt sein mögen, wie etwa der Premiumwanderweg durchs Prümtal oder die Kylltaler-Bundsandsteinroute, so gibt es doch meist kleine Umleitungen, die an den Problemstellen vorbeiführen. Also: Stiefel geschnürt und los geht’s.

Grund 3 - die Gastronomie: Auch das Gastgewerbe wurde freilich von den Fluten getroffen. Manches Restaurant oder Hotel lief voll, Campingplätze wurden, wie etwa in Kyllburg, Prüm, Waxweiler oder Oberweis, hinweggespült. Doch nach wie vor gibt es auch etliche Gastronomen, die gerne wieder mehr Besucher und auch Camper empfangen würden.

Da wäre etwa der Campingplatz Altschmiede bei Bollendorf, der - obwohl er direkt an der Sauer liegt - noch glimpflich davonkam. Er ist weiterhin geöffnet. Ebenso: der Campingplatz an der Enz bei Neuerburg. Und auch einige Plätze in der Vulkaneifel, etwa im Feriendorf am Pulvermaar oder an der Dockweiler Mühle, hat es vergangenen Monat nicht erwischt. Sie sind geöffnet.

Von den vielen Restaurants und Hotels ganz zu schweigen, die in Bitburg, Speicher, Prüm, Gerolstein und Daun weiterhin ihre Tische und Zimmer bereithalten.

Grund 4 - die Ferienparks: Auch die großen Ferienparks haben das Hochwasser diesmal gut überstanden. Der Eifelpark in Gondorf lockt weiterhin mit gut 50 Attraktionen vom Kinderkarussell bis zum Freefalltower. Und auch der Dinopark in der Teufelsschlucht sowie die Wildparks an der Gerolsteiner Kasselburg und in Daun waren nicht betroffen und sind weiterhin geöffnet. Gute Nachrichten auch vom Eifel-Zoo in Lünebach: Anders als 2018 hat die Einrichtung bei diesem Hochwasser Glück gehabt. Auch, weil man vorgesorgt hat, ist weder den Tieren noch der Ausstattung viel passiert. Und es können wieder Gäste kommen.

Das Schalkenmehrener Maar lockt mit Naturfreibad und Tretbootfahren. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Die Teufelsschlucht begeistert mit ihren beeindruckenden Steinformationen. Foto: Trierischer Volksfreund/Dominik Ketz