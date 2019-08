Firma Westnetz sucht nach der Fehlerstelle : Ursache für Stromausfälle in Niederstedem bleibt unklar

Niederstedem In den vergangenen Tagen ist in Niederstedem rund um das Umspannwerk einige Male der Strom ausgefallen. Wie Bürger berichteten, gingen die Lichter meist nach wenigen Minuten, spätestens aber nach einer halben Stunde, wieder an.

Der TV hat beim Energieversorger Westnetz nach der Ursache der Störungen gefragt. Eine Pressesprecherin teilt auf Anfrage mit: Ein Kabelmesswagen habe keine Störungen an Erdkabeln und Anlagen feststellen können. Ein Leistungsschalter sei bereits im Vorfeld getauscht worden.