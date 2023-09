Prozess um Cannabis-Plantage in Wilsecker Erst Düsseldorf, dann Eifeldorf: Haftstrafe wegen Drogenplantage

Schuldig im Sinne der Anklage lautet das Urteil aus dem Mund des Vorsitzenden Richters Armin Hardt am Dienstag am Landgericht Trier. Das bedeutet für den verurteilten Niederländer vietnamesischer Herkunft eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren. Damit folgte das Gericht der Forderung des Staatsanwalts. Es geht um Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der Angeklagte soll 2020 in einem Haus in Wilsecker dabei mitgewirkt haben, eine Cannabis-Plantage mit 600 Pflanzen zu betreiben (der TV berichtete).