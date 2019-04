Ihr Name

Es war eine Tat wie im Horrorfilm: Ein 23-Jähriger attackiert am frühen Abend in Neuerburg eine fremde und ahnungslose Frau auf offener Straße mit einem Hammer. Zuvor hatte der Schüler des Neuerburger Eifel-Kollegs LSD und Cannabis konsumiert. Eine Mischung, die verheerende Folgen für ihn hat und ihn seine Gewaltfantasien ausleben lässt. Jetzt hat die Schwurgerichtskammer am Trierer Landgericht den jungen Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Ausführlicher Bericht folgt.