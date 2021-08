Fragen und Antworten zu Straßenausbaubeiträgen : Verwaltungsgericht bestätigt: Ausbaubeiträge in Biersdorf rechtens

Bereits 2018 haben die Bauarbeiten am Kornmarkt in Biersdorf begonnen. Der Rechtsstreit um die Ausbaubeiträge hat die Gemeinde aber noch bis vor Kurzem beschäftigt. Foto: TV/Christian Altmayer

Biersdorf am See Es hat viel Ärger gegeben um finanziellen Forderungen der Gemeinde für den Straßenausbau im Ort. Nun haben die Richter aber bestätigt, was Bürger seit Langem forderten: Alle müssen zahlen, auch die Gastronomen vom See. Was das konkret bedeutet.