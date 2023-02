Airbase Spangdahlem : US-Soldaten können wieder in Uniform raus zur Mittagspause - Was Händler und Gastronomen sagen

Spangdahlem Seit Februar 2022 dürfen US-Soldaten der Airbase Spangdahlem außerhalb des Stützpunkts bei zivilen Anlässen wieder Uniform tragen. Wir sprechen mit dem 52. Jagdgeschwader, Händlern und Politikern und ziehen Bilanz.

Für einen großen Aufschrei rund um den US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem sorgte 2015 eine Änderung der Kleiderordnung der United States Air Force in Europe. Um das Leben der US-Soldaten außerhalb der Airbase vor Terroranschlägen zu schützen, so wurde ehemals spekuliert, hatte das US Euopean Command damals – ohne Gründe zu nennen – eine Sicherheitsmaßnahme eingeführt: Diese verbot auch den Soldaten des US-Flugplatzes Spangdahlem außerhalb der Base in zivilen Angelegenheiten Uniform zu tragen.

Die Änderung der Kleiderordnung hatte nicht nur auf das Alltagsleben der stationierten US-Soldaten Einfluss, sondern auch drastische Auswirkungen auf Handel und Gastronomie und damit auf die Geschäfte der Gewerbetreibenden rund um die Airbase.

So war es fortan vielen Militärangehörigen beispielsweise zu umständlich, in der Mittagspause die Uniform gegen zivile Kleidung zu tauschen, um außerhalb der Airbase zu Mittag zu essen oder Besorgungen zu erledigen. Die Kleiderordnung hemmte fortan den Austausch und Handel zwischen Militärangehörigen und Umland. Händler im Umkreis des US-Luftwaffenstützpunktes hatten insbesondere während der „lunch hour“ über enorme Umsatzrückgänge geklagt.

Vor einem Jahr fiel die Regel

Doch bereits seit Februar 2022 ist mit dieser Kleiderordnung, die mehr als sechs Jahre galt, Schluss. Wie kam es dazu? Das US Euopean Command scheint das Gefahrenpotenzial, dass US-Soldaten in Uniform außerhalb Luftwaffenstützpunkte in Deutschland zur Zielscheibe terroristischer Anschläge werden können, mittlerweile anders einzuschätzen. Denn seit nun einem Jahr sind Militärangehörige wieder dazu berechtigt, außerhalb des Stützpunkts im örtlichen Pendelbereich zwischen Wohnsitz und Dienstort Militäruniform zu tragen.

Die Kleiderordnung sei mit dem Ziel aufgehoben worden, die Betriebssicherheit mit dem Wohlergehen der Militärangehörigen bestmöglich auszubalancieren sowie die Beziehungen zu den Kommunen zu stärken, erklärt die Pressestelle des 52. Jagdgeschwaders der Airbase Spangdahlem auf Anfrage unserer Zeitung. Die Umsetzung unterliege jedoch dem Ermessen eines jeden Staffelkommandanten. Die erneute Änderung der Kleiderordnung „spare Militärangehörigen Zeit, um sich um das Tagesgeschäft zu kümmern, ohne zusätzliche Zeit für Kleidungswechsel einplanen zu müssen“, erklärt die Airbase zu Sinn und Nutzen. „Es ermöglicht den Mitgliedern auch, sich zu integrieren und Kontakte zu knüpfen und die Gemeinschaft daran zu erinnern, dass wir als Nachbarn und Freunde unter ihnen leben.“

Von Seiten der Air Force ist es den rund 5000 Militärangehörigen, die auf der Airbase oder in der Umgebung leben, damit jedenfalls wieder freigestellt, im Alltag um die Airbase Uniform zu tragen. Doch wie wird die Kleiderordnung von den Soldaten angenommen und umgesetzt? Welchen Effekt hat die Regelung zur Uniform auf Handel, Gastronomie und Gewerbe im Umkreis der Airbase? Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen.

Was Händler feststellen konnten

„Für ortsansässige Geschäfte und Restaurants ist das ein großer Vorteil, und es ist für alle eine große Erleichterung. Das macht sich schon im Geschäft bemerkbar“, sagt Michaela Stolz, Inhaberin des Antik- und Dekoladens in Spangdahlem, zur aktuellen Kleiderordnung. „Zuvor kamen die Amerikaner nicht von der Base, weil der Aufwand mit dem Umziehen zu große war.“ Ihre Kundenfrequenz sei deshalb ehemals um rund 50 Prozent eingebrochen, sagt die Gewerbetreibende aus Spangdahlem. Wie Metzgermeister Andreas Mittler aus Binsfeld wahrnimmt, seien tagsüber „mittlerweile wieder mehr Airmen in Uniform im Laden zu sehen, die sich einen Snack kaufen“.

Doch trotz der erneuten Änderung der Kleiderordnung und der Tatsache, dass die Militärangehörigen wieder in Uniform bummeln und einkaufen dürfen, sei die Kundenfrequenz nie mehr auf das Niveau vor 2015 zurückgekommen, sagt die Antithändlerin Stolz. Dafür nennt sie aber mehrere Faktoren wie auch Corona oder die Inflation: „Und im Ort gibt es nicht mehr so viele Restaurants wie früher. Das könnte auch ein Grund dafür sein“, sagt die Antiquitätenhändlerin. „Es ist nicht mehr so wie früher. Es kommen weniger Amerikaner einkaufen. Aber das ist nicht nur der ehemaligen Kleiderordnung zuzuschreiben.“

Da mache sich ebenfalls die Inflation bemerkbar, sagt Stolz, denn sie betreffe auch die Soldaten von Spangdahlem. „Die müssen – wie wir alle – auch ihre Energiekosten bezahlen und auf ihre Ausgaben schauen.“ Wie Stolz deutlich macht, ist die Kleiderordnung damit nicht der einzige Faktor, der das Konsumverhalten der Militärangehörigen rund um die Airbase beeinflusst.

Was der Ortsbürgermeister sagt

Die neue Regel mache sich seit Februar 2022 dennoch positiv bemerkbar, sagt auch Alois Gerten, Ortschef von Spangdahlem. Die neue Kleiderordnung sei von allen Gewerbetreibenden rund um die Airbase mit Erleichterung aufgefasst worden. „Sie macht es den Militärangehörigen im Tagesverlauf viel leichter, sich in den Geschäften und Restaurants sehen zu lassen. Und das nimmt man auch wahr.“ Die Airbase erklärt, dass die Neuregelung mit den Bürgermeistern der umliegenden Kommunen zuvor abgesprochen worden sei und die Resonanz positiv ausfalle. Gerten: „2015 war das ein harter Schnitt. Für das harmonische Miteinander ist die neue Regelung absolut zu begrüßen.“

Wie die Pressestelle des 52. Jagdgeschwaders mitteilt, ist die aktuelle Regelung jedoch nicht in Stein gemeißelt. „Es besteht immer die Möglichkeit, dass sich die Kleiderordnung in Abhängigkeit von realen Ereignissen ändert, aber im Moment besteht keine Absicht, die Entscheidung über die Kleiderordnung zu ändern.“ Ändert sich jedoch die Sicherheitslage, kann der Ausgang in Uniform jederzeit wieder verboten werden.