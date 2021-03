Militär : US-Helikopter überfliegen die Region

Spangdahlem/Trier (red) Etwa 60 Helikopter der US-Streitkräfte werden zwischen dem 8. und 19. März die Region Trier überfliegen. Dies teilt die US Army mit. Die Flüge sollen zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden.

Während dieser Zeit, so die Army, seien rund um Spangdahlem und Trier mitunter größere Hubschrauber-Formationen am Himmel zu sehen.

Die Hubschrauber sind laut Auskunft der Army unterwegs von Dunkerque (Frankreich) zu Trainingsplätzen in Deutschland, Polen und Lettland.Sie gehören zu einer Division in Kansas und sollen neun Monate lang die Nato-Streitkräfte in Europa unterstützen.