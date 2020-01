Oberbefehlshaber zu Besuch in Bitburg : US-Major war Grund für Polizeieinsatz

Generalmajor John Wood. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Einige Streifenwagen hat die Polizei am Montag vor der Stadthalle in Bitburg geparkt. Einige Beamte waren vor dem Gebäude an der Römermauer postiert. Drinnen waren auch einige amerikanische Polizisten im Einsatz. Was da los war, erklärt Dienststellenleiter Christian Hamm auf TV-Anfrage.

Die hohen Sicherheitsvorkehrungen seien nötig gewesen, weil die Bitburger Brauerei einen prominenten Gast zu Besuch hatte: John Wood, den Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Luftstreitkräfte von Europa und Afrika. Der Generalmajor befehligt für gewöhnlich die Truppen vom Stützpunkt im pfälzischen Ramstein. Was der Anlass für das Gespräch in der Eifel war, ist unbekannt.