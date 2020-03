Spangdahlem/Ramstein Das US-Luftwaffenministerium hat entschieden, dass eine Spezialeinheit aus dem britischen Mildenhall erstmal doch nicht nach Rheinland-Pfalz verlegt wird.

Der Umzug war seit Jahren geplant, wurde aber immer wieder verschoben. Dennoch sei die Absage, gemeldet vom Amt für Bundesbau in Mainz, überraschend gekommen, sagt Eifeler Landtagsabgeordnete Nico Steinbach (SPD): „Seit Trump in Washington sitzt, kann man sich nie sicher sein, was gilt, und was nicht.“