Bitburg : „Usafe-Band“ tritt in Stadthalle auf

Bitburg (red) Auf Einladung der Kulturgemeinschaft Bitburg gastiert am Dienstag, 10. Dezember, um 20 Uhr die Usafe-Band in der Stadthalle zum Weihnachtskonzert. Das Repertoire der Usafe-Band reicht von klassischer Musik bis hin zu latein-amerikanischen Rhythmen, über Showklänge bis zu modernem Jazz, Rock und Pop– und natürlich den so beliebten Big-Band-Melodien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Konzertprogramm mit Weihnachtsliedern.