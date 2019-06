Blaulicht : Motorradfahrer tödlich verunglückt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Utscheid (ang) Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus der Eifel ist am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der L 8 zwischen Utscheid und Niederraden tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei Bitburg versuchte der Fahrer eines in Luxemburg zugelassenen Pick Up von einem Feldwirtschaftsweg auf die L 8 in Richtung Utscheid abzubiegen.

