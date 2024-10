Schatzsucher und Wracktaucher Uwe Rath aus Speicher ist schon mit Rihanna und Bill Gates abgetaucht

Er ist mit Rihanna getaucht. Andere Superstars, die mit ihm ins Wasser gingen, sind Tom Hanks, Bill Gates und Ben Stiller. „Vin Diesel kam nachmittags oft vorbei und blieb gerne für einen Kaffee sitzen. Cooler Typ.“ Uwe Rath könnte noch andere Promis nennen, auch deutsche, die er in seinem Tauch- und Wassersport Center betreut hat. Aber er darf nicht. Es sind die typischen Gäste, wenn man in Casa de Campo in der Dominikanischen Republik eine Tauchschule hat. Dort residieren die Reichen und Schönen. Aida-Urlaubern mag die Gegend bekannt sein, weil ganz in der Nähe, in La Romana, der Hafen des Kreuzfahrtschiffs liegt.