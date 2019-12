Die Vandalismus-Serie in Bitburg reißt nicht ab

Bitburg Die Polizei hat bislang keine entscheidenden Hinweise zur Ergreifung des Kanaldeckelwerfers bekommen. Die Reihe von Sachbeschädigungen in Bitburg geht aber weiter: Vergangene Woche wurde wieder ein Auto beschädigt.

Ein unbekannter Täter geht seit etwa zwei Wochen in Bitburg auf Zerstörungstour. Etliche Autoscheiben und ein Schaufenster hat der Vandale bereits zertrümmert und dabei laut Polizei mehr als 5000 Euro Schaden verursacht. Doch ein Ende der Serie ist nicht in Sicht. Vergangene Woche, meldet die Inspektion Bitburg jetzt, hat der Vandale erneut zugeschlagen.

Am Freitagmorgen, 29. November, findet ein Bürger das Fensterglas seines Autos beschädigt vor. Neben dem in der Josef-Niederprüm-Straße geparkten Wagen liegt ein Begrenzungspfosten. „Der Verdacht liegt nahe, dass jemand den Pfahl aus der Straße gerissen und ihn in die Scheibe geworfen hat“, sagt Dienststellenleiter Christian Hamm.