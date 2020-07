Vandalismus am Stausee Bitburg : Vandalismus am Stausee: Polizei sucht Zeugen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Biersdorf Unbekannte haben am Wochenende am Stausee Bitburg in Biersdorf ihr Unwesen getrieben.

Laut Mitteilung der Polizei Bitburg haben sie am Geländer des Wanderweg, der um den See führt, rund 30 Holzlatten zerstört. Zudem knickten sie diverse Hinweisschilder um. Der Zweckverband Stausee teilte der Polizei zudem mit, dass viele leere Bierflaschen in den See geworfen wurden.

Aber nicht nur das: Eine Grünfläche am See war derart mit Müll verschmutzt worden, dass eine mehrstündige Reinigung notwendig war. Als Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen Freitag, 3. Juli, und Samstag, 4. Juli, an.