Vandalismus : Erneut Infotafel des Eifelvereins in Mettendorf zerstört

Erneut Infotafel des Eifelvereins in Mettendorf zerstört

Mettendorf Unter Vandalismus hat der Eifelverein immer wieder wieder zu leiden. So beschädigen Unbekannte einfach Schilder, Tafeln oder Bänke. Hier ein Fall aus Mettendorf.

Unbekannte haben zum wiederholten Mal an einer Infotafel auf der Gedenkstätte auf dem Alten Friedhof/Schulwald in Mettendorf Schaden angerichtet. Sie schlugen mit einem Ziegelstein vorsätzlich die Glasscheibe an einer Infotafel ein. Den Stein ließen sie liegen.