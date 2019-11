Polizei : Unbekannte beschädigen historischen Eisenbahnwagen bei Stadtkyll

Foto: TV/Klaus Kimmling

Stadtkyll Am sogenannten Rastplatz am Kyllradweg in Stadtkyll haben Unbekannte den dort ausgestellten ausrangierten Eisenbahnwagen im Innenbereich beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 31. Oktober, 12 Uhr, und dem 8. November, 14.29 Uhr, sowie dem 8.November, 15 Uhr, und dem 9. November, 10.25 Uhr.

