Unschöne Anblicke Vandalismus und Hundekot-Probleme in Neuerburg: Drohen Konsequenzen?

Es geht weiter mit den Vandalismusmeldungen: Neben Sprühereien an der Buswartehalle am Busbahnhof (diese will die Stadt zur Anzeige bringen) sei am 20. und 21. Oktober auch das Waldklassenzimmer im Stadtpark in Höhe des Spielplatzes mutwillig beschädigt worden. Möbel seien umgestoßen und mit Farbe beschmiert worden. Auch dieses Waldklassenzimmer sei von einem Sponsor den Bürgern zur Verfügung gestellt worden. Wilhelm Ahlert äußert eine Befürchtung: „Aufgrund dieser zunehmenden mutwilligen Beschädigungen kann man damit rechnen, dass Sponsoren keine Gelder mehr zur Anschaffung von Spiel- und Freizeitgeräten zur Verfügung stellen.“