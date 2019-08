Sommerheckmeck : Die Dominanz des Mannes fiel in der Manege

Jana Korb schlüpft in die Rolle starker Frauen. Foto: Trierischer Volksfreund/Nicolas Seeliger

Hamm Sommerheckmeck 2019: Eine Varieté-Show im Hof der Burg Hamm erinnert an die großen Frauen der Zirkus-Geschichte.

Der stärkste Mann, der kühnste Dompteur und der lustigste Clown – Geschichten über große Männer im Zirkusring gibt es zu Hauf. Aber was ist eigentlich mit den Frauen? Sie haben selbstverständlich viel geleistet, allein es spricht kaum jemand davon. Jana Korb und Tobias Stiefel machen es nun doch: In „Vintage! Women! Varieté!“ erzählen sie am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, im Hof der Burg Hamm unter anderem von der großen Zirkus-Direktorin Paula Busch, der weltberühmten Jongleurin Lottie Brunn oder der waghalsigen Trapez-Artistin Louise Leers.

Die Show sei eine spielerische Auseinandersetzung mit der Zirkusgeschichte, eine Hommage an die weiblichen Vorbilder in der Manege, ein Spiel mit alten und neuen artistischen Disziplinen und mit wirklich wahren Geschichten, beschreiben Korb und Stiefel. Es gebe wohl kaum eine Berufswelt, in der Frauen so früh und gleichberechtigt ihren Platz an der Seite von Männern eingenommen haben wie in der Welt der Artistik, sagt Korb.

Die Aufführung dauert etwa 65 Minuten und wird im Rahmen des Sommerheckmecks aufgeführt. Die Vorstellung beginnt am Samstag um 18 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf unter www.ticket-regional.de: 11 Euro (ermäßigt 8 Euro), an der Tageskasse 12 Euro (ermäßigt 9 Euro).