Beruf : Kindertagesstätte St. Peter in Bitburg verabschiedet nach über 30 Jahren Ruth Elsen-Begon

Von links: Christina Hamm, Ruth Elsen-Begon und Sonja Körber. Foto: Katholische Kita gGmbH Trier

Bitburg (red) „Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen“ – unter diesem Leitgedanken stand die Verabschiedung von Ruth Elsen-­Begon in der Katholischen Kindertagesstätte St. Peter in Bitburg.

Viele Jahre war sie Vorsitzende der Mitarbeitervertretung für die Gesamt­einrichtung Bitburg der Katholischen Kita gGmbH Trier. Während ihrer mehr als 30-jährigen Zeit in der Kita St. Peter hat Elsen-Begon viel bewirkt und viele Menschen auf ihrem Weg unterstützt und begleitet.

Ge­samt­leiterin Christina Hamm, Sonja Körber von der Standortleitung, das Team der Kita und einige Wegbegleiter dankten Elsen-Begon in einer kleinen Feierstunde auf dem Außengelände für ihr Engagement – mit geladenen Gästen und einigen Überraschungen.