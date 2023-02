Ein Datum, zwei Events : Veranstalter sagen Nimsrock wegen Stausee-Fest ab: Musste das sein?

Bickendorf/Biersdorf Eigentlich sollte es am ersten Augustwochenende wieder an der Nims rocken. Daraus wird nichts, weil es terminliche Überschneidungen mit dem Jubiläumsfest des Stausees in Biersdorf gibt. Ein Problem, das erst jetzt entstand – aber hätte verhindert werden können.

Gut fünf Minuten dauert es, wenn man vom Stausee in Biersdorf an den Ort fährt, an dem bei Bickendorf im vergangenen Jahr das Festival Nimsrock stattfand. Man kennt sich also. Und überrascht sich. Wie in diesem Fall: Auch im Sommer sollte Nimsrock wieder gefeiert werden. Ein Benefizfestival, bei dem – im Idealfall – eine Stange Geld für einen guten Zweck gesammelt wird. Im vergangenen Jahr kamen dadurch mehr als 8000 Euro für die Special Olympics zusammen.

„Wir haben uns entschieden, dass wir Nimsrock im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden lassen wollen“, sagt Wilfried Kootz. Er ist Vorsitzender des Fördervereins „Bickendorf hilft!“, der das Festival organisiert. Dieses Jahr habe man aber dennoch an der Nims rocken wollen, bevor man sich dann ab 2024 diesem Rhythmus anpasst. Die Planungen liefen, ein Termin war mit dem ersten Augustwochenende schnell gefunden. „Wir hatten 36 Bandbewerbungen“, sagt Kootz, „und auch schon zwei Top-Acts gebucht.“

Nimsrock fällt aus: Anderes Event im Weg

Bis zu dieser einen Sitzung des Orga-Teams. Zwischen vielen „Ideen und Visionen“, wie es Kootz nennt, kam eine Hiobsbotschaft: Man hatte gehört, dass in Biersdorf am gleichen Wochenende ein Fest zum 50-jährigen Jubiläum des Stausees organisiert werden soll. Ein großes Ereignis, mit Feuerwerk und, wie bei Nimsrock, Live-Musik. Schweren Herzens entschied sich der Förderverein, vom Nimsrock-Plan für dieses Wochenende Abstand zu nehmen. Auch die Suche nach einem Alternativtermin gestaltet sich schwierig. „Da finden ja auch andere Events statt – oder die Acts konnten nicht“, sagt Wilfried Kootz. Also: absagen. „Zwei solche Veranstaltungen in direkter Nachbarschaft, das ist nicht möglich“, erklärt der Vorsitzende, „wir können das finanzielle Risiko nicht eingehen, es soll ja auch etwas für den guten Zweck dabei herum kommen.“ Der Verein teilte die Absage bei Facebook mit.

Aber: Hätte es keine Möglichkeit gegeben, dass die beiden Events aneinander vorbei kommen? Das Fest am Stausee wird vom Zweckverband organisiert. Federführend ist die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bitburger Land, Janine Fischer, die auch Vorsitzende des Zweckverbands ist. Die erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass man erst durch den Absage-Post auf Facebook davon erfahren habe, dass das Festival überhaupt an diesem Wochenende stattfinden sollte. „Als wir uns für den Termin entschieden haben, haben wir geschaut, dass in der Nähe nichts anderes ist“, sagt Fischer. Da die Nimsrock-Macher aber noch keine Gestattung bei der VG beantragt hätten, hätte man das in diesem Fall schlicht nicht gewusst.

„Das ist das Kreuz mit den Sozialen Medien“

Was Fischer verwundert: „Weder mit mir noch einem meiner Mitarbeiter hat jemand von den Organisatoren Kontakt aufgenommen.“ Hätte man das, sagt die Bürgermeisterin, hätte man eine Lösung finden können: „Das Stauseefest ist jetzt in dem Fall eine einmalige Sache und Nimsrock soll regelmäßig stattfinden“, sagt Fischer, „da hätten wir jederzeit auch unsere Sachen umlegen können, das wäre überhaupt kein Problem gewesen.“