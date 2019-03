Und schon ist wieder Frühling: Im Kalender jedenfalls, auch wenn das Wetter diese Woche bisher noch eher zum Bibbern anregte. Aber das soll sich ja am Wochenende deutlich bessern.

Die Prümer Geschäfte läuten jedenfalls einen Monat vor Beginn der Grenzlandschau (TV von gestern) die Jahreszeit mit ihrem ersten verkaufsoffenen Sonntag ein – nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in Dausfeld und Niederprüm. Und an den zwei Tagen davor bieten sie erstmals ein Festival des Straßen-Schnabulierens auf dem Tiergartenplatz („Street Food Festival“, so heißt das heutzutage, yes yes). Aus 20 Lastwagen mit angeschlossener Durchreiche kann man sich dann jede Menge Leckeres aus aller Herren Ländern servieren lassen. „Da gibt es alles“, sagt die kommissarische Vorsitzende des Gewerbevereins, Daniele Haas, „von süß bis sauer bis herzhaft.“

Und selbst bei schlechtem Wetter – zumal der Sonntag wieder etwas kühler werden soll – „könnten die den ganzen Platz überdachen, sodass die Leute sich gemütlich hinsetzen und der Musik lauschen können“. Denn am Samstag und Sonntag tritt zusätzlich eine Band auf.

Achtung: Das Imbissfest auf dem Tiergartenplatz beginnt bereits am Freitag, 29. März, 17 Uhr, und es geht an diesem ersten Tag bis 22 Uhr. Am Samstag, 30. März, dauert es von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 31. März, von 11 bis 20 Uhr.

An diesem Tag geht’s dann auch richtig los: Von 12 Uhr an sind die Geschäfte geöffnet.

Die Prümer, Niederprümer und Dausfelder Läden und Gasthäuser rufen zum Bummel, zum Einkauf, zur Einkehr, zum Päuschen, zum Gespräch. Und in der Stadtmitte kann man sich anschauen, wie weit der neue Hahnplatz inzwischen gediehen ist.

Zum Programm gehören außerdem eine große Schau mit Autos und Landmaschinen, Kinderanimation mit „Sandras Kidcar“ und etliche weitere Angebote, die so ziemlich jeden fündig werden lassen dürften.

Die Geschäfte sind gut bestückt, die Gastronomen gerichtet. Und die Initiative Frauenschuh verkauft am oberen Hahnplatz wieder Osterschmuck zugunsten der Basilika. Noch weitere Argumente nötig? Ach was, einfach hinkommen: „Weil Prüm einfach ein schönes Städtchen ist“, sagt Daniele Haas. „Und ich habe ja gesagt: Wir bieten an diesem Wochenende ein Programm der Superlative.“

Der Gewerbeverein legt sich also kräftig ins Zeug – das Engagement, sagt auch Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy, sei einfach „ein Gewinn für unsere Stadt“. Genau. Und parallel zum Einkaufswochenende ist auf dem Ausstellungsgelände und in der Markthalle wieder der Antik- und Trödelmarkt – am Samstag von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.