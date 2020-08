Landwirtschaft : Drei Agrarverbände demonstrieren den Schulterschluss

Die Vertreter der 3 Argrarverbände aus Deutschland , Luxemburg und Belgien in Winterspelt. Foto: TV/Hans Krämer

Winterspelt (hk) Zu einer europäischen Brotzeit hatten die drei Agrarverbände Centrale Paysanne Luxembourgeoise, der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau und der belgische Bauernverband am Donnerstag in den Grenzort Winterspelt eingeladen.

Vor dem Hintergrund des Treffens der EU-Agrarminister, zu dem die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, für Samstag in Koblenz eingeladen hat, wollte man in der Eifel Zusammenhalt und Einigkeit demonstrieren. Es sollte eine Botschaft für die Agrarminister der EU werden, in der man mehr Wertschätzung für die Arbeit und die Produkte der Landwirte fordert, die auch durch Beschlüsse spürbar werden. 25 Teilnehmer aus drei Nationen führten eine­Diskussion und einen regen Meinungsaustausch. Foto: Hans Krämer