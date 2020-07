Kommunen : Mehr Blau ins Grün

Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Eifel: In der Verbandsgemeinde Arzfeld werden davon noch einige hinzukommen. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Die Verbandsgemeinde Arzfeld lässt weitere Photovoltaikanlagen auf freier Fläche zu. Allerdings gelten einschränkende Regeln. Und das Ärzte-Bürgertaxi kommt. Start: im August.

Den Bürgerbus haben sie schon lange in der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld. Die Kommune war damit Vorreiter in der Region, das Ding läuft und ist beliebt.

Allerdings rollt der Bus nur innerhalb der VG. Weil dort aber die Zahl der Arztpraxen zurückgeht, musste eine neue Lösung her, die der VG-Rat bereits in der letzten Sitzung des vergangenen Jahrs auf den Weg brachte (der TV berichtete): Einen zweiten Bus.

Super für die einen, eher mittelgut für andere: Das Thema Photovoltaikanlagen auf freier Fläche. In der Verbandsgemeinde sind bereits solche Anlagen im Betrieb – in Arzfeld, Olmscheid und Plütscheid. Die nächste soll in Lauperath gebaut werden. Und es könnten noch viele mehr werden: „Vorverträge hätten wir hier für unzählige“, sagt Gerhard Kauth. Etliche Firmen seien bereits in der VG unterwegs, die Landwirten und anderen Flächeneigentümern Angebote machten.