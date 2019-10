Bitburger-Land : Verbandsgemeinde investiert in neue  Fahrzeuge für die Wehren

Bitburg Der Hauptausschuss der VG Bitburger-Land stimmt der Anschaffung neuer und gebrauchter Einsatzwagen trotz gestiegener Kosten zu.

Die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bitburger Land stand auf der Tagesordnung des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Bei diesen Entscheidungen solle Transparenz über alles gehen, wie der Erste Beigeordnete Rainer Wirtz mehrfach betonte. Und auch das Thema Kostenersparnis stand ständig im Raum. So hatte sich die Verwaltung bereits für zwei gebrauchte Mehrzweckfahrzeuge entschieden, die ein Unternehmen aus Urbach angeboten hatte zum Preis von jeweils 49 980 Euro (Erstzulassung 2003), – eines für die zentrale Gerätemeisterei in Kyllburg und eines für die Freiwillige Feuerwehr Gindorf. „Bis zum Kaufpreis von 50 000 Euro können wir selbst entscheiden, wir wollen aber dennoch den Hauptausschuss fragen“, erklärte Bürgermeister Josef Junk. Und Wirtz ergänzte: „Lassen Sie uns nicht im Regen stehen“.

Ratsmitglied Ralf Becker (FWG) hatte so seine Zweifel an der Einsatzbereitschaft gebrauchter Fahrzeuge. „Die Fahrzeuge, die wir uns angesehen haben, können 20 Jahre genutzt werden“, versicherte hingegen Wehrleiter Klaus-Peter Dimmer. Laut Verwaltungschef habe man so 30 000 Euro eingespart. Zudem habe man sich strikt an das gehalten, was im Löschzugkonzept stehe, sagte Junk. „Im Löchzugkonzept steht nichts von gebrauchten Fahrzeugen“, widersprach Ralf Becker. Für zwei Gerätewagen-Tragkraftspritze, die angeschafft werden, wurde nun der Standort festgelegt. Die beiden neuen Fahrzeuge werden an den Feuerwehrstandorten Koosbüsch und Schleid stationiert.